Ukraine-Réunion de la coalition des volontaires à Londres, qui appelle à des pressions contre Moscou

(Actualisé avec arrivée de Zelensky, rencontre avec Charles III)

La Grande-Bretagne a appelé vendredi à un ensemble de mesures contre la Russie destinées à renforcer la position de l'Ukraine en vue de potentielles négociations de paix, alors que Londres accueille une réunion de la coalition des volontaires à laquelle va prendre part le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Keir Starmer va exhorter les pays membres de la coalition des volontaires, qui ont promis de renforcer leur soutien à Kyiv, à prendre des mesures pour retirer le pétrole et le gaz russes du marché mondial, à utiliser les avoirs russes gelés pour soutenir l'Ukraine et à fournir à celle-ci davantage de missiles à longue-portée, ont déclaré les services du Premier ministre britannique.

Cette réunion se tient après que le président américain Donald Trump a dit mercredi avoir annulé la rencontre annoncée avec son homologue russe Vladimir Poutine dans la capitale hongroise Budapest, déplorant que leurs "bonnes conversations" ne mènent "nulle part", et a imposé pour la première fois des sanctions contre les deux plus grands groupes pétroliers russes.

Il s'agit d'un virage dans la politique de Donald Trump à l'égard de la Russie, auprès de laquelle il avait opéré un rapprochement à son retour au pouvoir en janvier dernier, se gardant de prendre de quelconques sanctions directes contre Moscou, avec l'objectif affiché d'obtenir rapidement un cessez-le-feu en Ukraine.

Emmanuel Macron a souligné jeudi soir qu'il s'agissait d'"un tournant". "C'est un coup massif porté au financement de l'effort de guerre de la Russie", a-t-il poursuivi devant les journalistes à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, dont l'aide à l'Ukraine a été parmi les principaux thèmes.

Le président français a de nouveau constaté que "la Russie ne veut pas la paix", ce que Keir Starmer a également relevé en amont de la réunion londonienne, organisée en format hybride - présentiel et visioconférence.

"S'APPUYER SUR LES MESURES DÉCISIVES" DE WASHINGTON

"Encore et encore, nous offrons à Poutine l'occasion de stopper son invasion inutile, d'arrêter les massacres et de rappeler ses soldats, mais il ne cesse de rejeter ces propositions et une quelconque possibilité de paix", a dit le Premier ministre britannique dans un communiqué.

"Nous devons intensifier la pression sur la Russie et s'appuyer sur les mesures décisives du président Trump", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a entamé son déplacement en Grande-Bretagne par une rencontre avec le roi Charles III, au château de Windsor.

Le monarque britannique, fervent soutien de l'Ukraine, avait déjà accueilli Volodimir Zelensky dans sa résidence privée en février dernier avant sa rencontre houleuse avec le président américain Donald Trump à Washington.

Avant son arrivée à Londres, où est également attendu le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, entre autres, Volodimir Zelensky a salué jeudi à Bruxelles les sanctions décidées par Donald Trump, pressant également les dirigeants européens de fournir à l'Ukraine des missiles à longue-portée et d'utiliser les avoirs russes gelés pour armer davantage son pays.

Moscou, qui a prévenu jeudi qu'il ne céderait pas aux pressions de Washington, a dénoncé à plusieurs reprises le projet de l'Union européenne d'utiliser des actifs russes gelés pour fournir à Kyiv un prêt de 140 milliards d'euros, menaçant les Européens de représailles.

Les Vingt-Sept devaient convenir jeudi d'apporter à l'Ukraine le soutien financier dont elle a besoin pour les deux prochaines années dans sa guerre contre la Russie, bien que le projet d'un prêt dit de "réparation" suscite pour l'heure certaines réserves au sein du bloc communautaire.

Par ailleurs, comme attendu, l'UE a formellement approuvé jeudi un dix-neuvième paquet de sanctions contre la Russie, avec l'objectif d'assécher les sources de revenus de Moscou en réponse à son invasion de l'Ukraine débutée en février 2022.

(Reportage Alistair Smout et William James ; version française Jean Terzian et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)