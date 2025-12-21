Ukraine-Rencontre entre responsables russes et américains en Floride

par Steve Holland, Simon Lewis et Gleb Bryanski

Des négociateurs américains ont rencontré samedi en Floride des responsables russes pour tenir des pourparlers visant à parvenir à la paix en Ukraine.

Cette réunion fait suite à un sommet organisé vendredi entre des dirigeants ukrainiens et leurs homologues européens dans l'espoir de mettre fin à l'invasion russe lancée en février 2022.

L'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, a déclaré à l'issue de son entretien avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, que les discussions avaient été constructives et qu'elles se poursuivraient dimanche.

"Les discussions se poursuivent de façon constructive. Elles ont débuté plus tôt (dans la journée) et se poursuivront aujourd'hui et demain", a dit Kirill Dmitriev.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio avait dit qu'il se pourrait qu'il participe aux discussions.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont convenus dans la nuit de jeudi à vendredi d'emprunter sur les marchés pour effectuer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine afin de financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années.

A Kyiv, Volodimir Zelensky a déclaré samedi soutenir une proposition américaine de discussion tripartite avec Washington et Moscou si cela pouvait faciliter l'échange de prisonniers supplémentaires et participer à ouvrir la voie à une rencontre entre les présidents ukrainien et russe.

(version française Camille Raynaud)