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Ukraine-Quatre morts à Poltava lors d'une attaque nocturne russe
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 07:34

Une attaque nocturne de missiles et drones russes a coûté la vie à quatre personnes et fait 31 blessés dans la région de Poltava, dans le centre-est de l'Ukraine, rapporte le gouverneur local.

Le district de Poltava a été touché en deux endroits par des frappes directes et des chutes de débris, a déclaré Vitalii Diakivnytch sur Telegram.

Une entreprise industrielle a été endommagée, ce qui a privé de gaz près de 3.500 foyers. Des infrastructures ferroviaires ont également été ciblées.

En Russie, un incendie s'est déclaré dans une zone industrielle de la ville de Kirichi après des attaques de drones ukrainiens dans l'oblast de Leningrad, selon le gouverneur local.

"La principal cible de l'ennemi était la raffinerie (KINEF)", a déclaré Alexander Drozdenko, ajoutant qu'aucune victime n'était signalée et que le feu avait été maîtrisé.

Selon le ministère russe de la Défense, 289 drones ukrainiens ont été abattus au total en Russie par la défense aérienne au cours de la nuit.

(Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
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