Ukraine-Quatorze blessés dans une attaque de drones russes sur Odessa-autorités

(Bilan actualisé, contexte)

Une attaque nocturne menée par des drones russes contre la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a fait 14 blessés, dont deux enfants, et endommagé des immeubles d'habitation, ont déclaré lundi des responsables ukrainiens.

Les dégâts les plus importants ont été recensés dans le quartier de Primorsky, où des immeubles résidentiels, un hôtel et des installations du centre-ville ont été endommagés, a déclaré Serhiy Lysak, chef de l'administration militaire locale, sur Telegram.

La plupart des blessés se trouvaient dans ce quartier, a-t-il précisé.

"Cela a été une nuit extrêmement difficile", a-t-il déclaré. Des immeubles d'habitation élevés, des maisons et des véhicules ont aussi été pris pour cible dans deux autres quartiers, a précisé Serhiy Lysak.

La ville d'Odessa, située sur les bords de la mer Noire, abrite un important port qui constitue une plaque tournante des exportations ukrainiennes. Depuis le début de la guerre, elle a été prise pour cible à plusieurs reprises par les forces russes.

L'autorité portuaire ukrainienne a annoncé lundi que la Russie avait mené des attaques contre des infrastructures portuaires sur la mer Noire, dans la région d'Odessa.

L'attaque a endommagé une installation énergétique au sein du terminal de marchandises et un navire battant pavillon nauruan a été légèrement endommagé lors de son passage dans un couloir maritime ukrainien.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé que la Russie avait lancé 94 drones sur le pays depuis dimanche 15h00 GMT, dont 74 ont été abattus ou neutralisés.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit de son côté que, sur la semaine écoulée, les forces russes avaient attaqué le pays avec environ 1.900 drones, près de 1.400 bombes et quelque 60 missiles divers.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)