Ukraine : "près de 40.000 tonnes de céréales endommagées" par les frappes russes sur le Danube, selon Kiev

Un bâtiment administratif endommagé le 2 août 2023 après une attaque de drones russes à Kiev ( AFP / Sergei SUPINSKY )

"Les Russes ont frappé des entrepôts et des silos à grains, endommageant près de 40.000 tonnes de céréales attendues par les pays africains, la Chine et Israël", a dénoncé le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov.

Mercredi 2 août, à l'aube, des attaques de drones russes ont provoqué d'importants dégâts sur les sites portuaires ukrainiens du Danube, des infrastructures devenues cruciales pour les exportations de céréales.

Selon le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov, près de 40.000 tonnes de céréales destinées à l'exportation ont été touchées. "Les Russes ont frappé des entrepôts et des silos à grains, endommageant près de 40.000 tonnes de céréales attendues par les pays africains, la Chine et Israël", a -t-il affirmé.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé plus tard une mise en garde à son homologue russe Vladimir Poutine par téléphone, en lui demandant "de ne prendre aucune mesure risquant de provoquer une escalade des tensions" en mer Noire. Il a aussi souligné "l'importance" de l'accord céréalier duquel Moscou s'est retiré en juillet, qu'il considère comme un "pont pour la paix", selon la présidence turque. Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a de son côté demandé le soutien de Recepp Tayyip Erdogan pour exporter les céréales russes, tout en réitérant son refus de relancer l'accord avec l'Ukraine.

Deux ports fluviaux ukrainiens frontaliers de la Roumanie, Reni et Izmaïl, dans la région d'Odessa, sont devenus la principale voie de sortie des produits agricoles ukrainiens depuis que Moscou a mis fin à cet accord qui permettait à Kiev d'exporter ses céréales en dépit de la guerre. Ceux-ci sont donc devenus une cible pour Moscou et dans la nuit de mardi à mercredi, c'est Izmaïl qui a été frappé selon l'armée, qui a diffusé des images d'installations encore fumantes au petit matin. Le 24 juillet, Reni avait déjà subi les bombardements russes.

Aucune victime à déplorer

Le procureur général d'Ukraine a indiqué dans un communiqué que "les installations portuaires et l'infrastructure industrielle sur le Danube" ont été touchées, endommageant notamment un élévateur, des hangars de céréales, des bâtiments administratifs et des entrepôts. Aucune victime n'est cependant à déplorer, selon le gouverneur de la région, Oleg Kiper.

Les autorités ukrainiennes ne donnent que très peu d'informations et d'accès aux ports du Danube du fait de leur caractère stratégique, si bien qu'il n'était pas possible de dire mercredi à quel point les exportations allaient être affectées. Les "attaques continues de la Russie contre l'infrastructure civile ukrainienne sur le Danube, à proximité de la Roumanie, sont inacceptables", a réagi mercredi le président roumain Klaus Iohannis sur Twitter, récemment rebaptisé "X", dénonçant des "crimes de guerre". "Le monde doit réagir", a lancé son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, dénonçant "les terroristes russes (qui) frappent à nouveau les ports, les céréales et la sécurité alimentaire mondiale".

Avant d'attaquer les ports du Danube, les forces russes avaient frappé ces dernières semaines les ports ukrainiens de la mer Noire, particulièrement Odessa, d'où étaient auparavant exportées les céréales ukrainiennes.