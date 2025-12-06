Ukraine-Perte d'alimentation temporaire à la centrale nucléaire de Zaporijjia, selon l'AIEA

(Actualisé avec déclaration de la direction de la centrale, contexte)

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia a temporairement perdu toute alimentation électrique externe pendant la nuit de vendredi à samedi, a déclaré samedi l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), citant son directeur général, Mariano Grossi.

La centrale nucléaire de Zaporijjia est la plus grande d'Europe et est sous contrôle russe depuis mars 2022, date de l'offensive de Moscou dans le sud-est de l'Ukraine.

Le site ne produit pas d'électricité mais est alimenté avec de l'électricité externe pour refroidir les matières nucléaires et éviter une fusion.

La centrale nucléaire a été reconnectée à une ligne électrique de 330 kilovolts (kV) après une panne de 30 minutes, selon l'AIEA.

Une ligne de 750 kV, déconnectée, a également été remise en service, a précisé ensuite la direction russe de la centrale nucléaire.

Les niveaux de radiation étaient dans la norme, a ajouté la direction

Cette coupure de courant a été causée par des activités militaires dans la nuit, touchant le réseau électrique ukrainien et contraignant les centrales nucléaires en activité à réduire leur puissance, précise l'AIEA.

L'AIEA a confirmé vendredi que l'arche qui protège le réacteur endommagé de la centrale nucléaire de Tchernobyl, aussi située en Ukraine, n'était plus en mesure d'assurer sa fonction de protection en raison des dégâts causés par un drone.

(Gnaneshwar Rajan et Yazhini MV à Bengalore; version française Zhifan Liu)