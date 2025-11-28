Ukraine-Perquisition chez le directeur de cabinet de Volodimir Zelensky

(.)

Les autorités anticorruption ukrainiennes ont annoncé vendredi avoir mené des perquisitions liées à Andriy Yermak, chef de cabinet du président Volodimir Zelensky et principal négociateur du pays.

Andriy Yermak a indiqué sur Telegram que des fouilles étaient en cours à son domicile et qu'il coopérait pleinement.

Dans un communiqué conjoint, le Bureau national anticorruption d'Ukraine (NABU) et le Bureau du procureur spécialisé anticorruption (SAPO) ont précisé que les perquisitions étaient "autorisées" et liées à une enquête non spécifiée.

"NABU et SAPO mènent des actions d'enquête (perquisitions) chez le chef du Bureau du président de l'Ukraine", ont-ils déclaré. "Les actions d'enquête sont autorisées et sont menées dans le cadre d'une investigation."

Les deux agences ont lancé début novembre une vaste enquête sur un système présumé de rétrocommissions de 100 millions de dollars au sein de la société nationale d'énergie atomique, impliquant d'anciens hauts responsables et un ex-partenaire commercial de Volodimir Zelensky.

Cette affaire entache l'image du chef de l'Etat, qui s'était fait le champion de la lutte anti-corruption, à un moment où il poursuit sa quête d'appuis financiers et militaires en Europe contre l'assaillant russe.

Le cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président. Le désormais président ukrainien a imposé des sanctions financières contre Minditch et le studio lui a retiré toute prérogative.

Andriy Yermak n'a pas été désigné comme suspect dans ce dossier, mais des députés d'opposition et certains membres du parti présidentiel avaient réclamé son départ.

Ces perquisitions, susceptibles d'attiser les tensions entre Volodimir Zelensky et ses adversaires politiques, interviennent alors que Kyiv subit des pressions pour accepter un accord de paix soutenu par les États-Unis dans sa guerre contre la Russie.

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame et Sophie Louet)