Ukraine-Pas encore d'accord sur un 21e train de sanctions visant Moscou-Kallas

Les pays de l'Union européenne ne sont pas encore parvenus à un accord sur un 21e train de sanctions contre la Russie, mais pourraient décider lundi d'ajouter 250 personnes et entités à leur liste de sanctions, a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

"Nous espérons parvenir à un accord sur 250 inscriptions (...) ce serait le plus grand nombre que nous ayons jamais adopté", a-t-elle affirmé avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE à Bruxelles.

Elle a néanmoins précisé que "s'agissant du 21e paquet, il reste encore certaines questions en suspens".

Dans le même temps, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys, a expliqué que les États membres n'étaient pas encore parvenus à une décision concernant un projet d'interdiction des services maritimes et un durcissement des restrictions visant le gaz naturel liquéfié russe.

"Je veux voir si nous sommes suffisamment sérieux. Nous ne pouvons pas placer les intérêts économiques au-dessus des intérêts de sécurité (...) c'est une tendance très dangereuse", a-t-il déclaré aux journalistes.

Ces discussions mettent en lumière les divisions persistantes au sein du bloc sur l'ampleur et la portée des nouvelles mesures destinées à accentuer la pression sur Moscou.

(Bart Meijer; version française Nicolas Delame)