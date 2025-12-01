 Aller au contenu principal
Ukraine-Pas de plan de paix finalisé, dit Macron
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 17:19

(Corrige déclarations d'Emmanuel Macron)

Le plan de paix en cours de négociation pour l'Ukraine n'est pour l'heure "pas finalisé", notamment en ce qui concerne les questions territoriales, des garanties de sécurité et de l'utilisation des actifs russes gelés, a dit lundi le président Emmanuel Macron.

"Il n'y a pas aujourd'hui à proprement parler un plan qui soit finalisé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, à l'Elysée.

"Sur la question des territoires, il ne peut être finalisé que par le président Zelensky. Sur la question des actifs gelés, des garanties de sécurité, de l'accession à l'Union européenne, des sanctions européennes, il ne peut être finalisé qu'avec les Européens autour de la table. Donc nous sommes encore à une phase préalable."

(Rédigé par Benjamin Mallet et Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 17:36

    Voilà une réponse sensée des questions qui concernent l’Europe ne peuvent être traitées qu’avec l’Europe et elle seule. L’Europe devrait discuter avec elle de la Biélorussie etc etc

