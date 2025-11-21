Ukraine-Paris, Berlin et Londres travaillent à une contre-proposition au plan US

L'Ukraine travaille avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à une contre-proposition au plan américain pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.

L'une des sources a précisé que d'autres Etats européens seraient probablement impliqués dans le processus.

(Reportage Lili Bayer, John Irish et Andrew Gray, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)