Ukraine-Paris, Berlin et Londres travaillent à une contre-proposition au plan US

L'Ukraine travaille avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à une contre-proposition au plan américain pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.
L'une des sources a précisé que d'autres Etats européens seraient probablement impliqués dans le processus.
(Reportage Lili Bayer, John Irish et Andrew Gray, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)
