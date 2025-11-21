 Aller au contenu principal
Ukraine-Paris, Berlin et Londres travaillent à une contre-proposition au plan US
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 16:51

L'Ukraine travaille avec la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni à une contre-proposition au plan américain pour mettre fin au conflit russo-ukrainien, ont déclaré vendredi trois sources à Reuters.

L'une des sources a précisé que d'autres Etats européens seraient probablement impliqués dans le processus.

(Reportage Lili Bayer, John Irish et Andrew Gray, version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
    Il ne pouvait pas en être autrement, il faut absolument fournir des missiles longues portées à l’Ukraine, vu que Putin en a une peur bleue

