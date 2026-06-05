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Ukraine-Merz, Macron et Starmer s'entretiendront dimanche avec Zelensky à Londres
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 16:05

Les dirigeants d'Allemagne, de France et du Royaume-Uni rencontreront dimanche à Londres le président ukrainien Volodimir Zelensky avec pour objectif la "poursuite du soutien à l'Ukraine" et le "renforcement de la pression sur l’effort de guerre russe", annonce vendredi l'Elysée.

Le chancelier Friedrich Merz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer auront des échanges au préalable, est-il précisé dans un communiqué.

"Cette réunion permettra de poursuivre leur coordination étroite sur notre agenda commun de poursuite du soutien à l’Ukraine et de renforcement de la pression sur l’effort de guerre russe, alors que la Russie, en situation d’échec militaire, économique et stratégique, s’obstine sans succès sur le front dans une guerre meurtrière", peut-on lire.

(Michel Rose, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
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