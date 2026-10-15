Ukraine-Les USA évoquent un déblocage des avoirs russes gelés pour relancer les négociations de paix-FT

Les Etats-Unis ont proposé que des pays européens débloquent certains avoirs russes gelés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a rapporté mercredi le Financial Times (FT), citant des personnes au fait de la question.

Ces avoirs seraient ensuite transférés vers une entité placée sous la tutelle de Washington afin de tenter de relancer les pourparlers de paix, précise le FT.

Des représentants européens ont rejeté cette proposition lorsqu'elle leur a été présentée par les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner, indique le FT.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

(Mrinmay Dey; version française Camille Raynaud)