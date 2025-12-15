Ukraine-Les pourparlers de paix se poursuivent, début de semaine cruciale pour l'Europe

(Actualisé avec déclarations du Kremlin, PM danois)

par Andreas Rinke

Le président ukrainien Volodimir Zelensky reprend lundi à Berlin le fil des discussions avec les émissaires américains, à l'heure où Washington fait état de progrès pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Une deuxième série de pourparlers s'est ouverte lundi dans la capitale allemande, selon une source au fait des négociations, au lendemain d'une première séance de discussions qui a duré cinq heures.

Dimanche, la partie ukrainienne s'est dite disposée à renoncer à son ambition de rejoindre l'Otan en échange de garanties de sécurité de la part de ses alliés occidentaux.

Cependant, l'état d'avancement des discussions sur ce sujet et d'autres questions cruciales, comme l'avenir des territoires ukrainiens contestés, n'était pas clair dans l'immédiat.

Le Kremlin a déclaré lundi que la non-adhésion de l'Ukraine à l'Otan était une question fondamentale pour parvenir à un accord de paix.

"Naturellement, cette question est l'une des pierres angulaires, et bien sûr, elle est soumise à une discussion spéciale", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Il a dit que la Russie attendait des informations de la part des Américains après les discussions de Berlin.

La délégation américaine est conduite par l'émissaire de Donald Trump Steve Witkoff et le gendre du président américain, Jared Kushner.

Ces discussions se tiennent alors que s'ouvre une semaine cruciale pour l'Europe avec un sommet de l'Union européenne (UE) jeudi et vendredi lors duquel le bloc doit se prononcer sur une aide massive à l'Ukraine reposant sur les avoirs gelés russes.

Les Vingt-Sept, qui ont été la cible de critiques sur leur politique migratoire, la sécurité et la régulation des géants de la "tech" de la part de Donald Trump, ont peiné à trouver une réponse commune.

"MOMENT CRITIQUE"

"Le plus important est de s'assurer que l'on peut financer l'Ukraine", a déclaré le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Lokke Rasmussen, à Bruxelles.

"Nous devons prendre une décision qui assure à l'Ukraine une position pour continuer son combat pour la liberté et qui montre au reste du monde que l'Europe est un acteur fort. Sinon, nous participerons à l'image dépeinte par le président américain d'une Europe faible."

Le président finlandais Alexander Stubb, étroitement impliqué dans les négociations de paix et qui s'entretenait dans la matinée avec son homologue ukrainien, a averti que l'heure était décisive.

"Je pense que nous sommes à un moment critique dans les négociations de paix. Et qu'en même temps, nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été ces quatre dernières années d'un accord de paix", a-t-il déclaré au micro de l'émission néerlandaise Buitenhof dimanche.

Alexander Stubb a précisé que les deux parties travaillaient sur trois documents principaux : le cadre d'un plan de paix en 20 points, un document relatif aux garanties de sécurité pour l'Ukraine et un troisième sur la reconstruction du pays.

"Nous examinons donc les détails ensemble avec les Américains, les Européens et les Ukrainiens", a-t-il ajouté.

La Russie exige de l'Ukraine qu'elle renonce à une adhésion à l'Otan et retire ses troupes des territoires qu'elle revendique dans le Donbass. Moscou demande également que Kyiv demeure un pays neutre et refuse la présence de soldats de l'Otan sur le sol ukrainien.

Des sources russes ont rapporté que Vladimir Poutine avait demandé des promesses "écrites" de la part des puissances européennes sur un non-élargissement de l'alliance militaire à l'est de l'Europe

La haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, a prévenu lundi que la prise de contrôle de la région du Donbass "n'était pas la finalité" de Vladimir Poutine.

(Reportage dAndreas Rinke, Anne Kauranen, Olena Harmash et Lili Bayer, rédigé par Matthias Williams ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)