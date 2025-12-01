 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Les garanties de sécurité ne peuvent être négociées sans Kyiv et les Européens-Macron
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 16:45

Les garanties de sécurité discutées dans le cadre d'un éventuel accord de paix en Ukraine ne peuvent être négociées sans Kyiv et ses alliés européens, a déclaré lundi le président Emmanuel Macron.

"Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens dont c'est le territoire soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la 'coalition des volontaires' soient autour de la table puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen", a-t-il dit lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, à l'Elysée.

(Rédigé par Benjamin Mallet et Blandine Hénault, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank