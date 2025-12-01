Ukraine-Les garanties de sécurité ne peuvent être négociées sans Kyiv et les Européens-Macron

Les garanties de sécurité discutées dans le cadre d'un éventuel accord de paix en Ukraine ne peuvent être négociées sans Kyiv et ses alliés européens, a déclaré lundi le président Emmanuel Macron.

"Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens dont c'est le territoire soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la 'coalition des volontaires' soient autour de la table puisqu'il s'agit des garants et puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen", a-t-il dit lors d'une conférence de presse aux côtés de son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, à l'Elysée.

