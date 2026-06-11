Ukraine-Les ambassadeurs français, anglais et allemand reçus au ministère russe des Affaires étrangères

Les ambassadeurs de France, d'Allemagne et de Grande-Bretagne en Russie ont déploré jeudi "la récente escalade" militaire en Ukraine lors d'un entretien à Moscou avec le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine, a confirmé le porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzine a déclaré à ses interlocuteurs que leurs pays, soutiens du régime de Kyiv, menaient une "politique destructrice".

Il a présenté aux diplomates "une évaluation objective de la politique destructrice menée par les dirigeants de leurs pays concernant la crise ukrainienne, qui vise à encourager au maximum le régime de Kyiv à poursuivre la guerre contre la Russie au nom, aux dépens et avec l'aide directe de la 'coalition des volontaires' occidentale".

"Les approches fondamentales de la partie russe visant à rechercher un règlement politique et diplomatique du conflit fondé sur la résolution de ses causes profondes ont été expliquées", ajoute le communiqué.

L'ambassadeur de France, Nicolas de Rivière, a précisé à l'issue de la réunion, rare rencontre diplomatique depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022, qu'ils avaient eu une "bonne discussion".

"Les ambassadeurs à Moscou ont rencontré ce matin le vice-ministre des Affaires étrangères (...) et ils en ont profité pour rappeler différents éléments, c'est-à-dire déplorer la récente escalade de la Russie, son intensification des campagnes de manipulation d'informations dans le contexte de l'agression russe de l'Ukraine", a dit à des journalistes Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d'Orsay à Paris.

Cette rencontre a eu lieu après que les dirigeants français, allemand et britannique – qui forment l'alliance informelle de sécurité "E3", l'une des principales sources de soutien international de l'Ukraine – ont rencontré le président ukrainien Volodimir Zelensky à Londres dimanche dernier, où ils ont déclaré soutenir son appel à un cessez-le-feu.

Lors de leur réunion, les dirigeants européens et Volodimir Zelensky sont convenus que la ligne de contact actuelle entre les forces russes et ukrainiennes devait servir de point de départ aux négociations.

Ils ont également estimé que l'Ukraine devait bénéficier de garanties de sécurité juridiquement contraignantes, y compris le déploiement d’une force multinationale et que les avoirs financiers russes gelés resteraient immobilisés jusqu’à ce que la Russie ait indemnisé l'Ukraine pour les dommages causés par la guerre.

Le président russe Vladimir Poutine maintient sa position intransigeante sur la guerre, mais il a laissé entendre la semaine dernière que les propositions de paix du président américain Donald Trump pourraient contribuer à mettre fin aux combats.

(Rédigé par Lucy Papachristou; avec John Irish, version française Matthieu Huchet; édité par Sophie Louet)