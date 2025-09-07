 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Australie: le surfeur probablement tué par un grand requin blanc, selon des experts
information fournie par AFP 07/09/2025 à 11:42

Des promeneurs sur le rivage alors que les plages du nord de Sydney restent fermées après une attaque présumée de requin à Long Reef Beach, le 6 septembre 2025 en Australie ( AFP / Saeed KHAN )

Le surfeur tué au large de Sydney a probablement été mordu par un grand requin blanc, ont estimé dimanche des biologistes australiens, au lendemain de cette attaque rare, tandis que les autorités ont renforcé la surveillance des squales.

"Des biologistes spécialistes des requins du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud ont examiné les photos de la planche de surf de la victime et ont déterminé qu'un requin blanc d'environ 3,4 à 3,6 mètres de long était probablement responsable", a déclaré un porte-parole des autorités.

La victime, un habitant de 57 ans, surfait avec cinq ou six amis dans les eaux du Pacifique, au large des plages voisines de Long Reef et Dee Why, au nord de Sydney, ont précisé les autorités.

Ce surfeur expérimenté, identifié sous le nom de Mercury Psillakis par des médias australiens, était marié et père d’une jeune fille.

Il a perdu "plusieurs membres", a déclaré le responsable de la police de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, John Duncan, lors d’une conférence de presse.

Il s’agit de la première attaque mortelle de requin à Sydney depuis 2022, lorsque Simon Nellist, un moniteur de plongée britannique de 35 ans, avait été tué au large de Little Bay. La précédente attaque fatale dans la ville remontait à 1963.

"Les requins sont présents dans les eaux de Nouvelle-Galles du Sud toute l'année", a déclaré le gouvernement de cet Etat.

Un hélicoptère en patrouille le long du littoral alors que les plages du nord de Sydney restent fermées après une attaque présumée de requin à Long Reef Beach, le 6 septembre 2025 en Australie ( AFP / Saeed KHAN )

"Ils peuvent être plus nombreux dans une zone pour plusieurs raisons, comme les conditions météorologiques et océaniques, ainsi que la disponibilité de nourriture dans la zone", a-t-il ajouté.

Plusieurs plages sont restées fermées dimanche suite à cette attaque.

Les autorités ont annoncé avoir déployé deux lignes supplémentaires de bouées équipées d'hameçons, qui envoient une alerte lorsqu'un requin mord et permettent de marquer les animaux à l'aide de traceurs. Des drones et des patrouilleurs en jet ski ont également été déployés pour surveiller d'éventuels squales.

La dernière attaque mortelle en Australie remonte à mars, lorsqu’un surfeur avait été tué au large de la plage isolée de Wharton Beach, en Australie-Occidentale.

Depuis 1791, plus de 1.280 incidents impliquant des requins ont été recensés en Australie, dont plus de 250 mortels, selon une base de données sur les rencontres entre ces squales et les humains.

