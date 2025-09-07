 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'adolescent italien Carlo Acutis devient le premier saint millenial
information fournie par AFP 07/09/2025 à 11:25

A faithful holds a portrait of late teenager Carlo Acutis in front of Saint Peter's Basilica ahead of a Holy Mass and canonisation ceremony of Blessed Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati in St Peter's Square at the Vatican on September 7, 2025. An Italian teenager dubbed "God's Influencer" for his efforts to spread the Catholic faith online will become the first millennial saint Sunday at a canonisation attended by thousands of pilgrims. Computer whiz Carlo Acutis, who died of leukemia in 2006 aged 15, will be raised to sainthood by Pope Leo XIV in a solemn ceremony in St Peter's Square at the Vatican. Italian Pier Giorgio Frassati, a mountaineering enthusiast who died in 1925 and was known for his social and spiritual commitment, will also be made a saint on September 7, 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Il est le premier saint de l'Eglise catholique à avoir vécu au XXIe siècle: Carlo Acutis, un adolescent italien féru d'internet mort en 2006, a été canonisé dimanche au Vatican par le pape Léon XIV en présence de dizaines de milliers de fidèles.

Sous un grand soleil, au moins 50.000 personnes selon la gendarmerie vaticane, dont beaucoup de jeunes exhibant des drapeaux de leur pays ou des photos de l'adolescent au polo rouge, se sont rassemblées sur la place.

Au cours d'une messe solennelle, le pape américain a prononcé la formule de sanctification en latin, en présence de la famille de Carlo, dont sa mère et son frère, accueillie par des applaudissements.

La canonisation de Carlo Acutis, emporté à l'âge de 15 ans par une leucémie foudroyante, était initialement prévue le 27 avril, mais avait été reportée en raison de la mort du pape François.

Surnommé le "cyber-apôtre" ou "geek de Dieu" pour ses talents en informatique qu'il mettait à profit pour parler du Christ, ce "saint 2.0" né à Londres en 1991 dans une famille peu pratiquante était habité d'une foi précoce et brûlante, au point de se rendre à la messe chaque jour.

"Carlo Acutis était un exemple pour moi, car il a su allier son quotidien – l'école, le football et sa passion pour l'informatique – à une foi inébranlable", a confié à l'AFP Filippo Bellaviti, 17 ans, originaire de Vignate près de Milan (nord), venu avec un groupe pour la journée.

"Il n'avait que 15 ans à sa mort et il a accompli tant de choses. Cela montre que même jeune, on peut faire beaucoup, avoir un impact sur le monde", a renchéri Eleanor Hauser, une adolescente américaine du même âge originaire de Caroline du Nord.

- Engouement mondial -

Lors de cette cérémonie, Léon XIV a aussi canonisé un autre jeune Italien, l'étudiant laïc Pier Giorgio Frassati (1901-1925), un passionné d'alpinisme réputé pour son engagement social et spirituel.

Il a salué dans ces deux parcours "une invitation adressée à nous tous, surtout aux jeunes, à ne pas gâcher la vie, mais à l'orienter vers le haut et à en faire un chef-d'oeuvre".

Pope Leo XIV speaks ahead of a Holy Mass and canonisation ceremony of Blessed Carlo Acutis and Pier Giorgio Frassati in St Peter's Square at the Vatican on September 7, 2025. An Italian teenager dubbed "God's Influencer" for his efforts to spread the Catholic faith online will become the first millennial saint Sunday at a canonisation attended by thousands of pilgrims. Computer whiz Carlo Acutis, who died of leukemia in 2006 aged 15, will be raised to sainthood by Pope Leo XIV in a solemn ceremony in St Peter's Square at the Vatican. Italian Pier Giorgio Frassati, a mountaineering enthusiast who died in 1925 and was known for his social and spiritual commitment, will also be made a saint on September 7, 2025. ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

"Même lorsque la maladie les a frappés et a fauché leurs jeunes vies, cela ne les a pas arrêtés et ne les a pas empêchés d’aimer, de s'offrir à Dieu", a-t-il déclaré dans son homélie.

Le Vatican a reconnu à Carlo Acutis, béatifié en 2020 par le pape François, deux miracles posthumes: la guérison d'un enfant brésilien atteint d'une rare malformation du pancréas, puis celle d'une étudiante costaricienne grièvement blessée dans un accident.

Sa vie et ces miracles ont suscité un engouement inédit dans le monde, notamment en Italie et en Amérique du Sud.

Avec près d'un million de visiteurs en 2024, selon le diocèse, la fréquentation est en hausse continue au Sanctuaire de la Spoliation à Assise (centre) où le corps de l'adolescent, visage joufflu et cheveux de jais, est exposé en jeans, baskets et veste de jogging.

"Nous sommes tous appelés à être saints… chacun est spécial", a déclaré samedi sa mère Antonia Salzano dans une vidéo publiée samedi par le diocèse d'Assise.

- Procédure ultra-rapide -

L'Eglise catholique promeut le parcours de cet adolescent à la vie ordinaire auprès des jeunes, qui s'identifient plus facilement à sa vie quotidienne qu'avec certains martyrs du Moyen-Âge.

La canonisation - étape finale vers la sainteté dans l'Eglise catholique, succédant à la béatification – est le fruit d’un long et méticuleux processus et ne peut être approuvée que par le pape. Elle requiert trois conditions : être mort depuis cinq ans au moins, avoir mené une vie chrétienne exemplaire et avoir accompli au moins deux miracles.

Cette décision fait l'objet d’un "procès" (enquête) instruit au Vatican: des spécialistes (médecins, théologiens) sont notamment chargés d’évaluer l'existence de miracles - souvent des guérisons non expliquées scientifiquement.

Un fidèle tient un portrait du bienheureux italien Carlo Acutis à la veille de sa canonisation, lors d'une audience jubilaire sur la place Saint-Pierre au Vatican le 6 septembre 2025 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le procès de canonisation du jeune homme a été extraordinairement rapide.

Déclaré "saint" à ses côtés dimanche, Pier Giorgio Frassati, né à Turin dans une famille bourgeoise, avait rompu avec le parcours de son père, sénateur et fondateur du quotidien La Stampa, pour se mettre au service des pauvres et des malades de sa ville.

Mort à 24 ans d’une poliomyélite, cet étudiant en ingénierie, béatifié par Jean-Paul II en 1990, résumait son idéal par la devise "Verso l'alto", toujours tendre vers le haut.

Pape Leon XIV
1 commentaire

  • 10:35

    Enfin des jeunes..il reste encore à autoriser le mariage des prêtres, le sacerdoce et l'ordination des femmes et on aura fait plus de progrès qu'en 20 siecles

