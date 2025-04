Ukraine: "le président Trump ne tombera pas dans le piège des négociations interminables" avec la Russie, juge Marco Rubio

Le chef de la diplomatie américaine a évoqué le flou autour du projet incertain de cessez-le-feu, estimant en parallèle que l'Ukraine a montré une "volonté" pour créer un "espace de négociation".

Marco Rubio, à Bruxelles, le 4 avril 2025 ( POOL / JACQUELYN MARTIN )

"Nous saurons d'ici quelques semaines" si la Russie veut la paix en Ukraine, a estimé vendredi 4 avril le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio. "Le président Trump ne tombera pas dans le piège des négociations interminables sur les négociations", a averti le secrétaire d'Etat à l'issue d'une réunion de l'Otan à Bruxelles.

Selon le chef de la diplomatie américaine, les Ukrainiens ont montré "une volonté" de mettre en place "un cessez-le-feu total" afin de créer "un espace de négociation".

L'émissaire russe va rentrer à Moscou avec des "messages" pour Poutine

"Nous saurons assez vite - dans quelques semaines et non dans quelques mois - si la Russie est elle sérieuse ou non en ce qui concerne la paix", a-t-il assuré.

Le secrétaire d'Etat américain a également évoqué la venue à Washington cette semaine de Kirill Dmitriev, envoyé spécial de Vladimir Poutine, la première pour un haut responsable russe depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine en février 2022. "Il va rentrer avec des messages. Et le message est que les Etats-Unis doivent savoir si vous êtes sérieux ou non en ce qui concerne la paix", a déclaré Marco Rubio.