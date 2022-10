Ukraine : le président de la banque centrale présente sa démission pour raison de santé

Tout remaniement à la tête de la banque centrale ukrainienne est généralement suivi de près par des bailleurs de fonds occidentaux.

"Une décision difficile". Le président de la banque centrale ukrainienne, Kyrylo Chevtchenko, a annoncé mardi 4 octobre sur Facebook sa démission pour des raisons de "santé", plus de sept mois après le début de l'invasion russe en Ukraine.

"J'ai adressé au président (ukrainien Volodymyr Zelensky, NDLR) la demande d'accepter ma démission", a-t-il écrit, en précisant que c'était une "décision difficile" prise pour des "raisons liées à (sa) santé".

Tout remaniement à la tête de la banque centrale ukrainienne est généralement suivi de près par des bailleurs de fonds occidentaux, dont l'aide financière est cruciale pour maintenir à flot l'économie ukrainienne lourdement frappée par la guerre.

PIB en chute de 35%

Kyrylo Chevtchenko, âgé de 49 ans, dirigeait depuis deux ans la Banque nationale d'Ukraine (BNU, banque centrale), qui joue un rôle clé dans la stabilité macro-financière de ce pays, dont le PIB devrait se contracter de 35% en 2022 selon une nouvelle prévision de la Banque mondiale publiée mardi.

"La guerre a été une épreuve difficile pour notre équipe et pour moi personnellement", mais "je pense que nous l'avons passée avec dignité", a-t-il déclaré. Après le début de l'invasion russe, la BNU a "assuré le fonctionnement ininterrompu du système financier" , "empêché la panique sur le marché des changes", "stoppé la fuite massive de capitaux" et prévenu le risque d'hyperinflation, s'est-il félicité.

"Aujourd'hui, la BNU est plus forte que jamais dans sa capacité à relever les défis et à surmonter les crises", a encore affirmé Kyrylo Chevtchenko.

Le parlement ukrainien pourrait examiner sa demande de démission dès cette semaine, selon le député ukrainien Iaroslav Jelezniak.