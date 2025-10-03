Ukraine-Le photojournaliste français Antoni Lallican tué par un drone dans le Donbass-SNJ

Le photojournaliste français Antoni Lallican a été tué vendredi dans une frappe de drone dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le Syndicat national des journalistes (SNJ) dans un communiqué.

C'est la première fois qu'un journaliste est tué par un drone en Ukraine et les circonstances de l'incident font toujours l'objet d'une enquête, a ajouté le SNJ.

Dans un message sur X, le président Emmanuel Macron a déclaré avoir "appris avec une profonde tristesse" le décès d'Antoni Lallican, "victime d'une attaque de drones russes" alors qu'il "accompagnait l'armée ukrainienne sur le front de la résistance".

Un journaliste ukrainien, Heorgiy Ivanchenko, a également été blessé lors l'attaque qui s'est produite à 9h20, heure locale (6h20 GMT), a précisé le SNJ.

Antoni Lallican était basé à Paris et il était en mission dans le Donbass pour l'agence de photojournalisme Hans Lucas, a ajouté le syndicat.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)