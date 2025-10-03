 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Le photojournaliste français Antoni Lallican tué par un drone dans le Donbass-SNJ
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 19:11

Le photojournaliste français Antoni Lallican a été tué vendredi dans une frappe de drone dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le Syndicat national des journalistes (SNJ) dans un communiqué.

C'est la première fois qu'un journaliste est tué par un drone en Ukraine et les circonstances de l'incident font toujours l'objet d'une enquête, a ajouté le SNJ.

Dans un message sur X, le président Emmanuel Macron a déclaré avoir "appris avec une profonde tristesse" le décès d'Antoni Lallican, "victime d'une attaque de drones russes" alors qu'il "accompagnait l'armée ukrainienne sur le front de la résistance".

Un journaliste ukrainien, Heorgiy Ivanchenko, a également été blessé lors l'attaque qui s'est produite à 9h20, heure locale (6h20 GMT), a précisé le SNJ.

Antoni Lallican était basé à Paris et il était en mission dans le Donbass pour l'agence de photojournalisme Hans Lucas, a ajouté le syndicat.

(Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank