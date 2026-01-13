Ukraine-Le Parlement s'oppose à la nomination du candidat de Zelensky à l'Energie

Le Parlement ukrainien n'a pas approuvé mardi la nomination de l'ancien ministre de la Défense, Denys Chmyhal, au poste de ministre de l'Energie, une décision surprise qui vient contrarier les projets du président Volodimir Zelensky, qui avait proposé son nom pour ce portefeuille.

Volodimir Zelensky avait proposé au début du mois à Denys Chmyhal, qui a occupé les fonctions de Premier ministre pendant cinq ans avant d'être nommé ministre de la Défense l'an dernier, de devenir ministre de l'Energie.

Le président ukrainien avait demandé aux parlementaires de soutenir cette candidature, affirmant que l'expérience de Denys Chmyhal était essentielle pour garantir la stabilité du secteur énergétique face à l'intensification des attaques russes.

Un scandale de corruption portant sur le détournement présumé de 100 millions de dollars a entraîné au mois de novembre la destitution de l'ancienne ministre de l'Energie, Svitlana Hryntchouk.

Le poste est depuis vacant alors que la Russie a fortement augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre le système énergétique et logistique ukrainien, privant des millions de personnes d'électricité et de chauffage dans des températures glaciales.

La candidature de Denys Chmyhal n'a recueilli que 210 voix, sur les 226 nécessaires pour être approuvée. Trois partis d'opposition se sont abstenus et une vingtaine de députés du parti de Volodimir Zelensky n'ont pas pris part au vote.

Un nouveau vote sur la nomination de Denys Chmyhal interviendra mercredi, ont dit des députés.

