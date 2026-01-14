Ukraine-Le nouveau ministre de la Défense insiste sur l'innovation pour réformer l'armée

(Actualisé avec Zelensky, nomination de Denys Chmyhal)

Mykhailo Fedorov, confirmé mercredi au poste de ministre ukrainien de la Défense par le Parlement à Kyiv, a affiché comme priorité de réformer l'armée ukrainienne pour l'adapter aux nouvelles technologies après quasiment quatre années de guerre contre la Russie.

Agé de 34 ans, Mykhailo Fedorov a auparavant exercé les fonctions de vice-Premier ministre et de ministre de la transformation numérique.

Il a été chargé par le président ukrainien Volodimir Zelensky de mettre en œuvre rapidement des mesures visant à protéger l'espace aérien ukrainien, à renforcer l'approvisionnement de la ligne de front et à introduire d'autres solutions technologiques pour stopper l'avancée russe.

"Nous avons immédiatement identifié les premières priorités du ministère de la Défense. La principale est la défense aérienne", a déclaré Volodimir Zelensky dans un message publié sur X après avoir rencontré Mykhailo Fedorov.

Ce dernier a joué un rôle essentiel dans le déploiement de moyens de haute technologie pour permettre à l'Ukraine de riposter à l'invasion à grande échelle de son territoire par la Russie depuis février 2022. Il a notamment contribué à améliorer les communications entre les troupes placées sur la ligne de front à l'aide du réseau Starlink.

Il a aussi été impliqué dans la création d'une "ligne de drones" défensive destinée à s'en prendre aux forces russes.

"Aujourd'hui, il est impossible de combattre avec des nouvelles technologies en s'appuyant sur une structure organisationnelle ancienne. Nous avons besoin de changements complets", a dit Mykhailo Fedorov en présentant son plan d'action aux députés ukrainiens avant leur vote de confirmation.

"Notre objectif est de changer le système: de réformer l'armée, d'améliorer les infrastructures sur les lignes de front, d'éradiquer les mensonges et la corruption et de faire du leadership et de la confiance une nouvelle culture", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky a également plaidé mercredi pour des "changements beaucoup plus importants" dans le système de mobilisation des troupes pour la guerre.

"Des décisions ont déjà été prises pour assurer une répartition plus équitable du personnel entre les brigades de combat", a déclaré le président ukrainien.

"PLUS DE TECHNOLOGIE, MOINS DE VICTIMES"

Mykhailo Fedorov a insisté sur la nécessité de numériser le fonctionnement de l'armée, de développer le recours aux drones et à l'intelligence artificielle et de mettre plus globalement l'accent sur la technologie.

"Plus de robots, moins de pertes. Plus de technologie, moins de victimes", a-t-il résumé.

La nomination de Mykhailo Fedorov au poste de ministre de la Défense s'inscrit dans un remaniement plus vaste du gouvernement et du cabinet entourant le président Volodimir Zelensky après la révélation d'un vaste scandale de corruption dans le secteur ukrainien de l'énergie.

Inférieure en hommes et en équipements, l'armée ukrainienne ne cesse de perdre du terrain, quoique lentement, face aux troupes russes, notamment dans la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine, tandis que la Russie bombarde quotidiennement les villes et les infrastructures énergétiques du pays bien au-delà de la ligne de front.

Le parlement a approuvé mercredi la nomination de l'ancien ministre de la Défense, Denys Chmyhal, au poste de ministre de l'Energie. Mardi, un premier vote sur sa nomination avait été rejeté à la surprise générale.

Denys Chmyhal, l'un des responsables gouvernementaux les plus expérimentés du pays, doit désormais relever un double défi : maintenir l'approvisionnement en électricité de l'Ukraine tout en assainissant le secteur énergétique du pays.

Le parlement ukrainien a par ailleurs voté pour la 18e fois la prolongation de la loi martiale et de la mobilisation, jusqu'au mois de mai.

(Rédigé par Yuliia Dysa, Olena Harmash ; version française Bertrand Boucey et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)