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Ukraine-La Russie vise des installations énergétiques, portuaires et militaires
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 06:46

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La Russie a frappé des infrastructures énergétiques, ainsi que des installations portuaires et militaires en Ukraine, a dit vendredi le ministère russe de la Défense.

Des infrastructures énergétiques ont été prises pour cible à Kyiv et dans ses environs ainsi que dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine.

A Odessa, dans le sud du pays, des installations portuaires et des porte-conteneurs qui, selon le ministère, étaient utilisés par l'armée ukrainienne, ont été frappés.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)

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