Ukraine-La Russie vise des installations énergétiques, portuaires et militaires

La Russie a frappé des infrastructures énergétiques, ainsi que des installations portuaires et militaires en Ukraine, a dit vendredi le ministère russe de la Défense.
Des infrastructures énergétiques ont été prises pour cible à Kyiv et dans ses environs ainsi que dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine.
A Odessa, dans le sud du pays, des installations portuaires et des porte-conteneurs qui, selon le ministère, étaient utilisés par l'armée ukrainienne, ont été frappés.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer