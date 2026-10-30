Ukraine-La Russie vise des installations énergétiques, portuaires et militaires

La Russie a frappé des infrastructures énergétiques, ainsi que des installations portuaires et militaires en Ukraine, a dit vendredi le ministère russe de la Défense.

Des infrastructures énergétiques ont été prises pour cible à Kyiv et dans ses environs ainsi que dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine.

A Odessa, dans le sud du pays, des installations portuaires et des porte-conteneurs qui, selon le ministère, étaient utilisés par l'armée ukrainienne, ont été frappés.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)