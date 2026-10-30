Guerre en Ukraine : prisés par Kiev comme par Moscou, les mercenaires colombiens paient un lourd tribut au conflit

L'ONU estime qu'au moins 10.000 mercenaires colombiens combattent un peu partout dans le monde.

Des militaires ukrainiens participent à la cérémonie funéraire du combattant colombien Jhan Sebastian Restrepo Mazo, à Lviv, en Ukraine, le 12 juin 2026. ( AFP / YURIY DYACHYSHYN )

Plus de 1.200 victimes. Les vétérans colombiens, particulièrement recherchés par les armées russe comme ukrainienne, paient un lourd tribut à la guerre, avec au total 256 morts et 973 disparus parmi ses ressortissants, a annoncé ce jeudi 29 octobre le ministère des Affaires étrangères. Quelques 7.000 Colombiens sont présents sur le front.

Sur le front ukrainien, on compte 162 Colombiens décédés, contre 94 sur le front russe, a précisé le ministère.

Les anciens militaires colombiens sont connus et recherchés à travers le monde comme mercenaires ou supplétifs du fait de leur expérience acquise dans le violent conflit armé interne qui ravage certaines régions du pays.

"Redoublez de prudence face aux offres d'emploi à l'étranger, en particulier celles liées à des activités militaires", a déclaré Pedro Agustín Roa, vice-ministre en charge des Affaires migratoires. Pour "ceux qui décident de quitter le pays pour participer à des conflits armés internationaux, (...) il existe des limitations en matière de protection et d'assistance consulaires dans les zones de conflit", a-t-il mis en garde.

Mauvais traitements

L'Ukraine concentre également la majorité des disparus, avec 666 cas, contre 297 en Russie. Kiev affirme que l'enrôlement d'étrangers dans ses rangs est conforme à la légalité, tandis que Moscou nie entretenir des liens avec des réseaux de recrutement pour sa guerre. Mais les familles en Colombie dénoncent les mauvais traitements subis par leurs proches sur le terrain.

Formés pendant des décennies à affronter de puissantes guérillas, groupes et narcotraficants dans la jungle et les montagnes, les militaires colombiens peinent souvent à trouver un emploi une fois à la retraite. L'ONU estime qu'au moins 10.000 mercenaires colombiens combattent à l'étranger , attirés par de fausses promesses de hauts salaires et de sécurité, dans de nombreux cas dans des "conditions inhumaines".

Au moins 7.000 d'entre eux participent au conflit entre la Russie et l'Ukraine , selon des données fournies par le précédent gouvernement, en mai.

Ils sont connus pour leur participation à des conflits ou des guerres comme celle du Soudan, pour avoir été recrutés par des cartels au Mexique ou pour fournir des services de sécurité en Haïti, où 17 Colombiens attendent leur procès, accusés d'être impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse.