Ukraine-La Russie s'empare d'un nouveau village, les attaques mutuelles de drones continuent

(Actualisé avec nouveau bilan et frappes russes)

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi que ses forces armées avaient pris le contrôle du village de Brusivka, dans la région ukrainienne de Donetsk, rapporte l'agence de presse d'Etat RIA.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer indépendant cette information.

Plus de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine, les combats continuent au sol et dans les airs avec de nouvelles attaque mutuelles de drones lancées dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que samedi matin.

Le gouverneur local de la région russe de Yaroslavl, au Nord-Est de Moscou, a déclaré sur la messagerie Telegram qu'une attaque de drone ukrainien avait tué un enfant et blessé trois personnes, et que les unités de défense aériennes russes avaient repoussé plus de 30 engins ukrainiens pendant l'attaque.

Selon le ministère russe de la Défense, 155 drones ukrainiens ont été repoussés et détruits dans la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs régions russes, dont celle de Moscou.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré de leur côté que la Russie avait lancé une vague de drones sur l'Ukraine, faisant quatre morts et 12 blessés, dont un enfant, endommageant des sites de production de gaz de Naftogaz dans la région de Poltava, des infrastructures portuaires, des bâtiments résidentiels et une maternité.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé 273 drones, principalement sur la région d'Odessa, dans le Sud de l'Ukraine, dont 252 ont été interceptés tandis que 21 ont atteint leur cible.

(Reportage Reuters, version française Gille Guillaume)