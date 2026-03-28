 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-La Russie s'empare d'un nouveau village, les attaques mutuelles de drones continuent
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 13:37

(Actualisé avec nouveau bilan et frappes russes)

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi que ses forces armées avaient pris le contrôle du village de Brusivka, dans la région ukrainienne de Donetsk, rapporte l'agence de presse d'Etat RIA.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer indépendant cette information.

Plus de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine, les combats continuent au sol et dans les airs avec de nouvelles attaque mutuelles de drones lancées dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que samedi matin.

Le gouverneur local de la région russe de Yaroslavl, au Nord-Est de Moscou, a déclaré sur la messagerie Telegram qu'une attaque de drone ukrainien avait tué un enfant et blessé trois personnes, et que les unités de défense aériennes russes avaient repoussé plus de 30 engins ukrainiens pendant l'attaque.

Selon le ministère russe de la Défense, 155 drones ukrainiens ont été repoussés et détruits dans la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs régions russes, dont celle de Moscou.

Les autorités ukrainiennes ont déclaré de leur côté que la Russie avait lancé une vague de drones sur l'Ukraine, faisant quatre morts et 12 blessés, dont un enfant, endommageant des sites de production de gaz de Naftogaz dans la région de Poltava, des infrastructures portuaires, des bâtiments résidentiels et une maternité.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a lancé 273 drones, principalement sur la région d'Odessa, dans le Sud de l'Ukraine, dont 252 ont été interceptés tandis que 21 ont atteint leur cible.

(Reportage Reuters, version française Gille Guillaume)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien Premier ministre népalais KP Sharma Oli escorté par la police et emmené à l'hôpital après son arrestation le 28 mars 2026 à Katmandou ( AFP / PRAKASH MATHEMA )
    Népal : l'ex-Premier ministre arrêté pour la répression meurtrière de l'insurrection de 2025
    information fournie par AFP 28.03.2026 13:33 

    L'ancien Premier ministre du Népal KP Sharma Oli a été interpellé samedi pour son implication supposée dans la répression meurtrière de l'insurrection qui l'a chassé du pouvoir il y a six mois. M. Oli, 74 ans, a été arrêté en même temps que son ancien ministre ... Lire la suite

  • Des migrants débarquent d'un bateau au port de Kali Limenes, à Héraklion, dans le sud de la Crète, le 21 février 2026 ( AFP / Costas METAXAKIS )
    Grèce: 22 migrants morts après six jours d'errance en mer
    information fournie par AFP 28.03.2026 13:28 

    Vingt-deux personnes, parties de Libye, sont mortes après six jours d'errance de leur embarcation pneumatique en mer Méditerranée et leurs corps ont été jetés à l'eau, ont indiqué des survivants aux garde-côtes grecs. Vingt-six personnes, dont une femme et un mineur, ... Lire la suite

  • À Monaco, des fidèles attendent le pape
    À Monaco, des fidèles attendent le pape
    information fournie par AFP Video 28.03.2026 13:28 

    Près de l'Église Sainte-Dévote, des fidèles tentent d'apercevoir le pape en visite dans la principauté catholique de Monaco. IMAGES

  • Le député LFI et candidat à la mairie de Toulouse, François Piquemal (c), après l'annonce de sa défaite au 2e tour des municipales, le 22 mars 2026 à Toulouse ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Municipales à Toulouse: Piquemal dépose un recours en annulation
    information fournie par AFP 28.03.2026 12:55 

    Le député insoumis et candidat défait de l'union de la gauche à la mairie de Toulouse, François Piquemal, a annoncé samedi déposer un recours en annulation de l'élection en lien avec des ingérences étrangères. L'élu a relayé samedi matin sur son compte X un communiqué ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank