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Ukraine-La Russie s'empare d'un nouveau village, les attaques mutuelles de drones continuent
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 12:06

Le ministère russe de la Défense a annoncé samedi que ses forces armées avaient pris le contrôle du village de Brusivka, dans la région ukrainienne de Donetsk, rapporte l'agence de presse d'Etat RIA.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer indépendant cette information.

Plus de quatre ans après l'invasion russe de l'Ukraine, les combats continuent au sol et dans les airs avec de nouvelles attaque mutuelles de drones lancées dans la nuit de vendredi à samedi, ainsi que samedi matin.

Le gouverneur local de la région russe de Yaroslavl, au Nord-Est de Moscou, a déclaré sur la messagerie Telegram qu'une attaque de drone ukrainien avait tué un enfant et blessé trois personnes, et que les unités de défense aériennes russes avaient repoussé plus de 30 engins ukrainiens pendant l'attaque.

Selon le ministère russe de la Défense, 155 drones ukrainiens ont été repoussés et détruits dans la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs régions russes, dont celle de Moscou.

L'entreprise énergétique publique ukrainienne Naftogaz a déclaré de son côté que des drones russes avait frappé trois sites de l'infrastructure de production de gaz d'Ukraine dans la région de Poltava, faisant un mort.

"Pour le troisième jour d'affilée, les forces russes ont conduit des attaques massives sur les actifs de production de gaz de Naftogaz Group dans la région de Poltava", a dit le groupe.

(Reportage Reuters, version française Gille Guillaume)

Guerre en Ukraine
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