Ukraine-La Russie lance une attaque de missiles contre Kyiv-responsables

La Russie a lancé tôt samedi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont dit des responsables.
Plusieurs explosions puissantes ont été entendues dans la ville avant qu'une alerte aérienne ne soit émise, selon un témoin.
Un bâtiment a été endommagé tandis qu'un incendie s'est déclaré dans un immeuble de bureaux, a déclaré l'administration militaire de la ville sur Telegram.
(Yulia Dysa à Kyiv; version française Camille Raynaud)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer