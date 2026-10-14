Ukraine-La Russie frappe des installations énergétiques à Kyiv

La Russie a frappé plusieurs installations énergétiques à Kyiv, a déclaré mercredi le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko sur Telegram, sans donner plus de détails.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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