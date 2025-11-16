Ukraine-La Russie dit progresser dans la région de Zaporijjia

La Russie a revendiqué dimanche la prise de deux nouvelles localités de l'oblast de Zaporijjia dans le cadre d'une offensive lancée il y a quelques semaines pour s'emparer de la totalité de cette région du sud-est de l'Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient conquis les villages de Mala Tokmatchka et Rivnopillya, menaçant de prendre en tenaille les villes de Houliaïpole et Orikhiv.

L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Selon Kyiv, les forces russes ont progressé d'une trentaine de km dans la région de Zaporijjia, le long d'une ligne de front relativement large, au cours des six dernières semaines.

La Russie, qui a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022, contrôle 19% du territoire ukrainien, un point de pourcentage de plus qu'il y a deux ans.

Elle affirme contrôler environ 75% de la région de Zaporijjia, ce qui implique que l'Ukraine occuperait encore environ 7.000 km2, dont la ville de Zaporijjia, qui comptait quelque 700.000 habitants avant la guerre.

