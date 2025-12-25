Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Ukraine-La Russie dit analyser les nouveaux documents américains
information fournie par Reuters•25/12/2025 à 11:48
La Russie analyse les
documents visant à mettre fin à la guerre en Ukraine qui ont été
apportés à Moscou des Etats-Unis par l'envoyé spécial Kirill
Dmitriev, a déclaré jeudi le porte-parole du Kremlin, Dmitri
Peskov.
(Dmitry Antonov, Jean-Stéphane Brosse pour la version
française)
