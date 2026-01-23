Ukraine-La question territoriale reste centrale, dit la Russie

(Actualisé avec précisions)

La Russie a déclaré qu'elle participerait vendredi à une réunion trilatérale entre représentants ukrainiens, russes et américains à Abou Dhabi, mais qu'une paix durable ne pourrait être conclue sans que les questions territoriales ne soient réglées.

Le président russe Vladimir Poutine a reçu jeudi soir à Moscou trois émissaires américains pour des discussions sur le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine chapeauté par l'administration du président américain Donald Trump.

L'émissaire spécial Steve Witkoff, Jared Kushner - gendre de Donald Trump - et Josh Gruenbaum, nouvellement nommé au poste de conseiller du président américain pour son "Conseil de la Paix", avaient été accueillis à Moscou peu avant minuit jeudi (21h00 GMT) par Vladimir Poutine, avait dit le Kremlin.

Le président russe était entouré de son conseiller en politique étrangère Iouri Ouchakov et son émissaire spécial Kirill Dmitriev, avait-il été précisé.

Iouri Ouchakov a déclaré que ces discussions, qui ont duré près de quatre heures, avaient été utiles et très franches.

L'amiral Igor Kostioukov sera à la tête de la délégation russe lors de la réunion qui se tiendra à Abou Dhabi, et Kirill Dmitriev discuterait séparément avec Steve Witkoff des questions économiques, a indiqué Iouri Ouchakov.

"Il a été rappelé durant ces discussions entre notre président et les Américains que sans résoudre la question territoriale selon la formule convenue à Anchorage, il n'y a aucun espoir de parvenir à un règlement à long terme", a-t-il toutefois déclaré, faisant référence à la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump organisées l'an dernier en Alaska.

La Russie est "sincèrement intéressée" par une solution diplomatique, a indiqué Iouri Ouchakov, ajoutant toutefois que Moscou continuerait de "poursuivre sans relâche les objectifs de son opération militaire spéciale" d'ici là.

La rencontre entre le dirigeant russe et les représentants américains intervenait alors que Donald Trump a estimé mercredi qu'un accord pour mettre fin à la guerre en Ukraine était "raisonnablement proche".

(Dmitry Antonov à Moscou, rédigé par Mark Trevelyan à Londres, avec Maxim Rodionov et Filipp Lebedev à Londres, Anastasia Lyrchikova à Moscou et Ron Popeski à Winnipeg; version française Camille Raynaud)