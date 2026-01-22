Ukraine-"La guerre doit cesser" dit Trump à Poutine après sa rencontre avec Zelensky

(Actualisé avec fin de la rencontre Trump-Zelensky, déclarations)

Le message adressé à Vladimir Poutine est que "la guerre doit cesser", a déclaré le président américain Donald Trump jeudi après un entretien avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky en marge du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Après une rencontre d'environ une heure avec le dirigeant ukrainien, Donald Trump a indiqué que leur discussion avait été "positive", sans donner plus de détails sur son contenu. Mercredi, il avait affirmé qu'un accord de paix était "raisonnablement proche".

"Je pense que la rencontre avec le président Zelensky s'est bien passée. C'est un processus en cours", a dit le président américain aux journalistes.

De son côté, Volodimir Zelensky a déclaré que des équipes ukrainiennes et russes tiendraient une première réunion trilatérale avec des responsables américains aux Émirats arabes unis vendredi et samedi.

Le président ukrainien avait auparavant indiqué qu'il ne se rendrait en Suisse que dans l'hypothèse où il pourrait y signer un accord sur les garanties de sécurité et le futur développement économique de l'Ukraine avec les États-Unis.

Les deux dirigeants se sont rencontrés une demi-douzaine de fois en face à face depuis le retour de Donald Trump à la Maison blanche l'année dernière.

Volodimir Zelensky, confronté à une crise énergétique dans son pays à cause des frappes aériennes russes qui ont privé d'électricité et de chauffage de vastes zones de la capitale et d'autres régions, a déclaré avoir discuté de garanties de sécurité et d'un plan de reconstruction lors de sa rencontre avec Donald Trump.

LES ÉMISSAIRES AMÉRICAINS À MOSCOU

Les deux dirigeants ont également parlé de la manière de faire passer les pourparlers en cours sur la fin de la guerre à de "véritables négociations", a-t-il dit.

Parallèlement, le président russe Vladimir Poutine doit accueillir dans la capitale russe Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, entre 19h00 et 20h00, heure de Moscou (16h00 à 17h00 GMT), a fait savoir le Kremlin.

Moscou a salué jeudi les efforts de paix lancés par les deux représentants américains mais a refusé de se prononcer sur les chances d'aboutir à un accord.

"Il est clair que le président russe apprécie fortement les efforts de paix déployés personnellement par le président Trump et par son équipe, dont l'envoyé spécial Witkoff (...) Nous saluons leurs efforts et leur efficacité", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Steve Witkoff a confirmé jeudi en marge du Forum économique mondial de Davos qu'il se rendrait plus tard dans la capitale russe.

"Je pense que nous avons fait beaucoup de progrès", a-t-il déclaré, ajoutant que les négociations ne portaient plus que sur un sujet.

"Donc, si les deux parties veulent régler cela, nous allons régler cela."

La création d'une zone franche en Ukraine serait décisive pour l'économie du pays, a-t-il aussi déclaré.

L'envoyé spécial de Donald Trump a mené des échanges avec des dirigeants ukrainiens dans la ville suisse, dans la foulée des discussions ayant eu lieu en Floride durant le week-end.

(Reportage Yuliia Dysa, rédigé par Daniel Flynn et Dan Peleschuk ; version française Camille Raynaud, Zhifan Liu et Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)