Spectacles de l'humoriste Ary Abittan perturbés: le producteur porte plainte
information fournie par AFP 22/01/2026 à 18:21

Ari Abittan le 9 septembre 2021 à Deauville (Calvados) ( AFP / LOIC VENANCE )

Le producteur des spectacles d'Ary Abittan a porté plainte contre X jeudi "pour entrave à la liberté d’expression" et "à la diffusion d’une œuvre", après que des représentations de l'humoriste ont été perturbées ou annulées, a-t-il annoncé à l'AFP.

"Depuis plusieurs mois, notre artiste, M. Ary Abittan et les équipes qui l’accompagnent font l'objet d’actions répétées, coordonnées et revendiquées visant à empêcher la tenue de ses spectacles: campagnes de dénigrement, pressions sur les salles, appels à la déprogrammation, perturbations de représentations, intimidations et menaces", écrit Gilbert Coullier dans un communiqué accompagnant la plainte.

Il fait référence aux appels à manifestation du collectif féministe #NousToutes pour perturber la tournée de l'artiste, accusé de viol mais ayant bénéficié d'un non-lieu.

En décembre, Brigitte Macron avait rendu visite à cet humoriste dans la salle parisienne des Folies Bergère, une visite lors de laquelle elle avait qualifié de "sales connes" les militantes de ce collectif qui avaient perturbé le spectacle la veille, suscitant une vague d'indignation dans les rangs féministes, de la gauche et également dans le milieu de la culture.

Depuis, une représentation du show, prévue en février, a été annulée sur décision d’une salle municipale à Bergerac (Dordogne) et une autre, prévue le 23 mai en Suisse à Saint-Maurice, l'a été également sur décision de la salle, selon la production.

La société de M. Coullier, Gilbert Coullier Productions, a saisi le parquet de Paris d’une plainte contre X "pour entrave à la liberté d’expression, à la liberté de création artistique et à la diffusion d’une œuvre", selon le communiqué et le récépissé du dépôt de plainte, dont une copie a été transmise à l'AFP.

Cette entrave est passible d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15.000 euros, selon le Code pénal.

Mi-décembre, l'association féministe Les Tricoteuses hystériques avait annoncé avoir déposé plainte pour injure publique contre Brigitte Macron.

L'épouse du président avait déclaré début janvier "ne pas être une femme mesurée" et redit "être absolument désolée".

