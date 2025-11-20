 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-La France ne veut pas d'une "capitulation" de Kyiv, dit Barrot
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:11

La paix en Ukraine ne doit pas passer par une "capitulation" de Kyiv face à la Russie, a déclaré jeudi le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Les Etats-Unis ont signifié au président ukrainien Volodimir Zelensky que Kyiv devait accepter un plan établi par Washington pour mettre fin à la guerre qui prévoit notamment la cession de territoires et d'armes par l'Ukraine, ont déclaré mercredi deux sources au fait de la question.

Volodimir Zelensky, qui était mercredi à Ankara pour des discussions avec son homologue turc dans le cadre d'une nouvelle initiative visant à relancer les négociations de paix avec la Russie, doit recevoir ce jeudi à Kyiv des responsables de l'armée américaine.

"Nous voulons la paix, les Ukrainiens veulent la paix, une paix juste qui respecte la souveraineté de chacun, une paix durable qui ne puisse pas être remise en question par de futures agressions, mais la paix, ça ne peut pas être la capitulation", a déclaré Jean-Noël Barrot, à Bruxelles, avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne (UE).

"Nous ne voulons pas de capitulation de l'Ukraine et vous imaginez bien que les Ukrainiens, qui résistent de manière héroïque depuis plus de trois ans maintenant contre une agression désinhibée de la part de la Russie, refuseront toujours toute forme de capitulation", a-t-il ajouté.

"Ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui c'est la Russie de Vladimir Poutine qui constitue un obstacle à la paix", a également dit Jean-Noël Barrot. "Le principe d'une paix doit commencer par un cessez-le-feu sur la ligne de contact, qui permettra d'engager des discussions sur la question des territoires et sur la question des garanties de sécurité."

Aucun entretien en face à face n'a eu lieu entre négociateurs russes et ukrainiens depuis une réunion à Istanbul en juillet. Les efforts pour relancer les pourparlers semblent gagner en intensité, bien que Moscou n'ait consenti pour l'heure aucune concession sur sa position initiale.

Vladimir Poutine avait exposé ses conditions en juin 2024, exigeant que Kyiv renonce à rejoindre l'Otan et retire ses troupes de quatre provinces que Moscou revendique comme faisant partie de la Russie. Moscou n'a donné aucun signe de renoncer à ces exigences et l'Ukraine affirme qu'elle ne les acceptera pas.

"Ce que nous, Européens, avons toujours soutenu, c'est une paix durable et juste, et nous saluons tous les efforts déployés pour y parvenir. Bien sûr, pour qu'un plan fonctionne, il faut que les Ukrainiens et les Européens y adhèrent", a déclaré jeudi la Haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, à Bruxelles.

L'UE prévoit d'adopter ce jeudi des sanctions à l'encontre de six magistrats russes "responsables de procès politiques" et contre quatre officiers pénitentiaires responsables de mauvais traitements à l'égard de prisonniers politiques, a fait savoir par ailleurs Jean-Noël Barrot.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • batiment thales (Crédit: / Adobe Stock)
    Thales va développer un centre d'excellence cyber aux Emirats
    information fournie par Zonebourse 20.11.2025 09:12 

    Thales indique avoir signé avec le Conseil de la cybersécurité des Émirats arabes unis (CSC) un protocole d'accord (MoU) pour consolider et accélérer les capacités cyber du pays, en développant un centre d'excellence cyber. ?Ce partenariat inclut la création de ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent en hausse, rassurées par Nvidia
    information fournie par AFP 20.11.2025 09:11 

    Les marchés boursiers européens ont ouvert dans le vert jeudi, surfant sur les bons résultats du géant américain des puces électroniques Nvidia , première capitalisation mondiale, qui tempèrent les craintes d'une bulle financière autour de l'intelligence artificielle ... Lire la suite

  • ( AFP / LUDOVIC MARIN )
    L'opérateur boursier Euronext met la main sur la Bourse d'Athènes
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.11.2025 08:59 

    L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a annoncé mercredi l'acquisition de près de 75% des droits de vote de la maison mère de la Bourse d'Athènes, ne parvenant toutefois pas à atteindre le seuil des 90% nécessaire pour la retirer de la cote. Cette acquisition ... Lire la suite

  • Des membres de la patrouille nautique surveillent les surfeurs à Saint-Leu, à La Réunion, le 26 mars 2021 ( AFP / Richard BOUHET )
    A La Réunion, après la crise requin, le surf reprend des couleurs
    information fournie par AFP 20.11.2025 08:59 

    Entre 2011 et 2019, la côte ouest de La Réunion a été le théâtre de 24 attaques de requins, dont 11 mortelles. Après six ans sans incident, grâce à un arsenal de mesures de sécurité inédites, le surf retrouve progressivement sa place sur l'île. Planche de surf ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank