Ukraine: La France accueillera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" annonce l'Elysée

Le Premier ministre britannique et les présidents français et ukrainien à Kyiv
Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée.
La réunion, sous format hybride, portera sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, a fait savoir la présidence française.
(Reportage Elizabeth Pineau, rédigé par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)
