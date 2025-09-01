Ukraine: La France accueillera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" annonce l'Elysée

Le Premier ministre britannique et les présidents français et ukrainien à Kyiv

Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

La réunion, sous format hybride, portera sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, a fait savoir la présidence française.

