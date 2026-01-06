Ukraine-La "coalition des volontaires" prête à adopter un système de garanties contraignantes

(Actualisé avec réunion de Paris, précisions)

Les alliés de l'Ukraine sont prêts à adopter un système de garanties politiquement et juridiquement contraignantes en cas d'une future attaque armée de la Russie, selon un projet de déclaration de la "coalition des volontaires" consulté mardi par Reuters.

"Ces engagements pourraient inclure l'utilisation de capacités militaires, le soutien en matière de renseignement et de logistique, l'adoption de sanctions additionnelles", indique le projet.

Les capitales européennes doivent encore approuver cette déclaration, alors qu'une réunion de la "coalition des volontaires" se tient mardi à Paris en présence de représentants d'une trentaine de pays.

En l'absence du secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, retenu dans son pays par le dossier vénézuélien, Donald Trump est représenté à Paris par son envoyé spécial, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, tous deux arrivés à l'Elysée pour le sommet.

Le président ukrainien Volodmir Zelensky, accueilli sur le perron de l'Elysée par Emmanuel Macron, participe également à la réunion de la "coalition des volontaires" qui a pour objectif de coordonner Européens, Américains et Ukrainiens en matière de sécurité en cas de cessez-le-feu ou d'accord de paix avec la Russie.

Le rythme des discussions pour mettre fin au conflit s'est accéléré depuis le mois de novembre, mais les questions territoriales restent une pierre d'achoppement entre la Russie et l'Ukraine.

Un haut responsable européen a dit à Reuters espérer qu'un renforcement des garanties de la coalition des volontaires aiderait à consolider les engagements américains esquissés lors de discussions bilatérales entre Washington et Kyiv.

Dans une allocution dimanche soir, Volodimir Zelensky a déclaré que les réunions en Europe devraient contribuer davantage à la défense de l'Ukraine et permettre de mettre fin à la guerre.

(Reportage de John Irish avec Andrew Gray et Lili Bayer; rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)