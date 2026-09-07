Ukraine-La centrale de Zaporijjia reconnectée au réseau électrique

L'alimentation électrique externe de la centrale nucléaire de Zaporijjia, contrôlée par la Russie dans le sud-est de l'Ukraine, a été rétablie via la ligne électrique Ferosplavna, a annoncé lundi la société d'État russe du nucléaire Rosatom.

La centrale était privée d'alimentation électrique externe depuis le 20 août et dépendait de générateurs diesel de secours pour assurer le refroidissement de ses systèmes de sécurité essentiels.

Un cessez-le-feu local négocié par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est entré en vigueur samedi afin de permettre les réparations nécessaires au rétablissement de l'alimentation électrique externe.

Par la suite, l'AIEA a confirmé le rétablissement du courant dans une publication sur X, citant son directeur général, Rafael Grossi.

La centrale fonctionne normalement, a déclaré dans un communiqué le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhatchev.

(Anastasia Lyrchikova; ; version française Nicolas Delame)