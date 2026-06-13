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Ukraine-La centrale de Zaporijia reconnectée après le cessez-le-feu poussé par l'AIEA
information fournie par Reuters 13/06/2026 à 16:24

La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia a été reconnecté au réseau d'électricité à la suite des réparations menées dans le cadre du cessez-le-feu conclu localement sous l'impulsion DE l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a annoncé celle-ci samedi.

Le site s'est retrouvé coupé du réseau pendant trois jours après une attaque mercredi soir sur une installation électrique voisine. C'est l'une des coupures les plus longues depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a contraint les responsables de la centrale à se tourner vers des générateurs diesel d'urgence pour l'alimentation électrique des systèmes de refroidissement des six réacteurs.

C'est la 19e fois que Zaporijia est confrontée à ce type d'incident depuis 2022.

(Rajveer Singh Pardesi à Bengalore, version française Gilles Guillaume)

Guerre en Ukraine
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