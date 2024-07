Ukraine : l'UE débloque une aide de 1,5 milliard d'euros grâce aux profits générés par les avoirs russes gelés

Ursula von der Leyen à Strasbourg, le 18 juillet 2024. ( AFP / FREDERICK FLORIN )

"L'UE se tient aux côtés de l'Ukraine", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Tout un symbole. L'Union européenne a annoncé ce vendredi 26 juillet le déblocage d'une aide de 1,5 milliard d'euros en faveur de l'Ukraine, correspondant à la première tranche des profits générés par les avoirs russes gelés en réaction à la guerre déclenchée en 2022.

Quelque 200 milliards d'euros d'avoirs russes ont été gelés dans l'UE après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, dont environ 90% se trouvent en Belgique, siège de l'organisme international de dépôts de fonds Euroclear. Les Vingt-Sept avaient trouvé un accord en mai pour utiliser les intérêts produits par ces avoirs gelés de la banque centrale russe. Ils sont censés dégager entre 2,5 et 3 milliards d'euros par an, afin d'aider à armer l'Ukraine et de financer sa reconstruction d'après-guerre.

"L'UE se tient aux côtés de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous transférons 1,5 milliard d'euros provenant des actifs russes immobilisés à la défense et à la reconstruction de l'Ukraine", a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, citée dans un communiqué. "Il n'y a pas de meilleur symbole ni de meilleure utilisation de l'argent du Kremlin que de le destiner à faire de l'Ukraine et de toute l'Europe un endroit plus sûr où vivre", a ajouté la responsable allemande.

Une décision "illégale" pour la Russie

L'argent tiré des intérêts générés par ces fonds gelés (qui eux-mêmes restent bloqués) sera pour 90% versé à la Facilité européenne pour la paix (FEP), un instrument de l'UE pour gérer ses interventions dans les conflits, notamment la fourniture d'armes. Les 10% restants iront à la "Facilité" distincte de l'UE pour l'Ukraine, créée pour soutenir les besoins du pays en matière de reconstruction. Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal a remercié l'UE pour son soutien.

"Merci Ursula von der Leyen et l'UE pour votre soutien indéfectible et cette contribution significative à la défense et à la reconstruction de l'Ukraine", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. "Nous sommes reconnaissants envers l'UE d'avoir franchi cette étape vitale. Ce transfert nous aidera à renforcer nos capacités de défense", a réagi de son côté le ministère ukrainien de la Défense.

La Russie a pour sa part qualifié cette décision d'"illégale". "C'est bien entendu une raison pour agir de manière réfléchie en réponse à de telles décisions illégales mises en œuvre par l'Union européenne", a déclaré aux journalistes Dmitri Peskov, porte-parole du président russe Vladimir Poutine.