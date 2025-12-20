Ukraine-L'envoyé spécial russe à Miami pour des entretiens avec Witkoff et Kushner

(Actualisé avec contexte)

L'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine, Kirill Dmitriev, est arrivé à Miami pour tenir des pourparlers de paix samedi avec l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner, a-t-on appris d'une source russe.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré qu'il pourrait se joindre aux discussions à Miami.

Une rencontre entre Kirill Dmitriev et la délégation ukrainienne a été exclue, a confié à Reuters une source russe.

Cette réunion fait suite à un sommet organisé vendredi entre des dirigeants ukrainiens et leurs homologues européens dans l'espoir de mettre fin à l'invasion russe lancée en février 2022.

Les dirigeants de l'Union européenne (UE) sont

convenus

dans la nuit de jeudi à vendredi d'emprunter sur les marchés pour effectuer un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine afin de financer son effort de guerre face à la Russie lors des deux prochaines années.

A Kyiv, Volodimir Zelensky a déclaré samedi soutenir une proposition américaine de discussion tripartite avec Washington et Moscou si cela pouvait faciliter l'échange de prisonniers supplémentaires et participer à ouvrir la voie à une rencontre entre les présidents ukrainien et russe.

Une nouvelle série de discussions doivent intervenir samedi entre les délégations ukrainienne et américaine, portant sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre, a déclaré Volodimir Zelensky.

Il a également réitéré son soutien aux pourparlers de paix actuels qui se déroulent sous l'égide des Etats-Unis.

"Si cela ne marche pas, nous penserons à d'autres options", a-t-il déclaré, répondant à une question sur les propos du président français Emmanuel Macron suggérant que l'Europe entame des discussions directes avec la Russie si les pourparlers avec Washington venaient à échouer.

(Reportage de Gleb Bryanski; version française Zhifan Liu)