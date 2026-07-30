Ukraine-L'armée russe a utilisé un missile nord-coréen contre Kryvyi Rih-sources

L'armée russe a utilisé un missile nord-coréen pour l'attaque qui a fait six morts à Kryvyi Rih, ville natale du président ukrainien Volodimir Zelensky, dans la nuit de mercredi à jeudi, selon deux sources, qui n'avaient pas observé une telle occurrence depuis près d'un an dans le conflit.

La Russie a déjà fait usage précédemment de missiles fournis par Pyongyang sur des cibles ukrainiennes, mais le déploiement de ce type d'arme pour le bombardement de Kryvyi Rih laisse à penser qu'un réassort des stocks de munitions russes est intervenu, relève l'une des sources - militaire - sous le sceau de l'anonymat.

Selon cette source militaire, le dernier tir d'un missile nord-coréen contre l'Ukraine remontait au 8 août 2025.

Les forces russes ont commencé à employer des KN-23 et KN-24, des missiles balistiques à courte portée de fabrication nord-coréenne, fin 2023.

L'armée de l'air ukrainienne n'avait pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

(Reportage Tom Balmforth à Londres et Lizzie Johnson à Kyiv, version française Sophie Louet)