Ukraine-Kyiv visée par des missiles russes

(Actualisé avec Zelensky, détails, bilan)

Les forces russes ont lancé tôt samedi une attaque de missiles et de drones contre Kyiv et sa région, endommageant des installations énergétiques et un pont stratégique sur le fleuve Dnipro, ont annoncé samedi les autorités locales.

Les frappes ont causé des dommages importants sur les infrastructures énergétiques autour de Kyiv, a rapporté le ministère ukrainien de l'Energie.

La Russie a utilisé 172 drones et 36 missiles balistiques contre Kyiv et sa région, a annoncé le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"La capitale fait face à de sérieuses difficultés dans l'approvisionnement en eau, en électricité et en chauffage", a-t-il écrit sur X.

Au moins deux personnes ont été tuées dans l'attaque qui a fait 12 blessés, dont deux enfants.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé des cibles du secteur militaro-industriel ukrainien, ainsi que des infrastructures énergétiques et de transport autour de Kyiv.

Ces frappes interviennent à quelques jours d'une réunion organisée par les Etat-Unis entre des délégations russe et ukrainienne à Abou Dhabi.

"La Russie prépare les discussions trilatérales en lançant des missiles balistiques contre les infrastructures critiques ukrainiennes", a dénoncé sur X Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a lancé un appel au Congrès américain, passé sous majorité démocrate lors des élections de mi-mandat.

"Nous comptons sur le Congrès américain pour donner davantage d'attention à l'Ukraine parce que la Russie multiplie le nombre de ses attaques."

(Gleb Garanich, rédigé par Ron Popeski; version française Camille Raynaud)