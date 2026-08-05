Ukraine-Kyiv et ses environs pilonnés par la Russie, 14 morts

(Actualisé §2 avec armée de l'air ukrainienne, §9 ministère russe de la Défense, TV disponible)

La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des salves de missiles balistiques contre la capitale ukrainienne Kyiv et ses environs, tuant au moins 14 personnes, faisant 27 blessés et endommageant des entrepôts dans plusieurs quartiers périphériques, ont déclaré les services de secours.

Dans son rapport quotidien, l'armée de l'air ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient tiré quatre missiles Zircon et 24 Iskander-M400 au cours de la nuit, ainsi que 115 drones, ajoutant que la défense aérienne avait abattu 98 drones mais aucun missile.

L'administration militaire de Kyiv a rapporté via la messagerie Telegram que l'attaque de Moscou avait été lancée peu après minuit.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale pendant plus d'une heure. Des explosions ont été entendues à travers la ville, alors que les défenses aériennes étaient à l'oeuvre.

Un entrepôt situé à proximité du centre-ville a été détruit, a rapporté le maire, Vitali Klitschko, ajoutant que des équipes de secours oeuvraient à retrouver de potentiels rescapés. Deux personnes ont été sorties des décombres, a-t-il dit.

"Il pourrait encore y avoir des personnes sous les décombres. Les opérations de secours se poursuivent", a-t-il écrit sur Telegram.

Vitali Klitschko a indiqué également que l'attaque avait déclenché des incendies dans des entrepôts et des zones de stockage.

En revanche, a-t-il dit, les informations initiales faisant état d'un immeuble résidentiel de 20 étages en feu sont apparues inexactes; des débris d'un missile se sont abattus à proximité d'un bâtiment résidentiel.

Le ministère russe de la Défense a dit avoir frappé des centres logistiques et d'approvisionnement dans la capitale et ses environs, affirmant qu'ils servaient à l'armée ukrainienne.

(Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Jekaterīna Golubkova; version française Jean Terzian et Jean-Stéphane Brosse)