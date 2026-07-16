Ukraine-Koretsky nommé Premier ministre, manifestations contre le départ du ministre de la Défense

(Actualisé avec Fedorov, manifestations)

Le Parlement ukrainien a désigné jeudi Sergii Koretsky, jusqu'alors directeur général de Naftogaz, au poste de Premier ministre après l'éviction surprise de Ioulia Svyrydenko.

Ce changement de gouvernement décidé par le président Volodimir Zelensky a été contesté jeudi par des manifestants réunis à travers le pays pour protester notamment contre le départ du ministre de la Défense, Mykhailo Fedorov.

Le Parlement avait accepté mardi la démission de Ioulia Svyrydenko, qui était en fonction depuis le 17 juillet 2025. Il a approuvé la nomination de son successeur par 289 voix.

Volodimir Zelensky, qui avait d'ores et déjà adoubé Serguii Koretsky, a livré peu d'explications sur les raisons du départ de Ioulia Svyrydenko, suggérant simplement une volonté de remanier ses équipes.

Il estime que Sergii Koretsky est le mieux placé pour conduire le gouvernement, dont la priorité sera la gestion militaire et infrastructurelle de l'hiver à venir face aux attaques russes.

Sergii Koretsky, 48 ans, ingénieur de formation, occupait depuis mai 2025 la direction de la compagnie publique Naftogaz spécialisée dans le transport de gaz naturel, l'extraction, le raffinage et le transport de pétrole.

S'adressant aux députés avant le vote de jeudi, il s'est fixé trois objectifs : la défense de l'Ukraine, la stabilité économique et l'intégration du pays au sein de l'Union européenne.

Il est le troisième Premier ministre à être nommé en Ukraine depuis l'invasion russe de février 2022.

LE REMANIEMENT INQUIÈTE

Ce remaniement a toutefois suscité la colère des Ukrainiens et des manifestations ont été organisées jeudi à travers le pays, notamment pour protester contre le limogeage du ministre de la Défense, Mykhailo Fedorov.

Reprochant à Volodimir Zelensky d’avoir écarté ce ministre réformateur, expert en technologies de 35 ans et qui s’était donné pour mission de transformer et moderniser l’armée du pays, des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Kyiv pour des manifestations inhabituelles en temps de guerre.

Selon des parlementaires, le nouveau gouvernement verrait l’actuel ministre de l’Intérieur, Ihor Klymenko, remplacer Mykhailo Fedorov, qui s'est lui-même vu offrir une position au sein du cabinet du président ukrainien.

Mykhailo Fedorov avait confirmé mercredi soir que son mandat touchait à sa fin et a indiqué aux journalistes jeudi avoir eu un différend avec le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi.

Il a accusé ce dernier de faire obstacle aux initiatives du ministère de la Défense et a précisé qu'il avait décliné la proposition de Volodimir Zelensky de devenir son conseiller.

Des manifestants à Kyiv ont exigé que Volodimir Zelensky limoge plutôt le général Oleksandr Syrskyi.

"Nous sommes en faveur d’une promotion, pas d’une rétrogradation", a déclaré un manifestant disant s'appeler Ali et qualifiant Mykhailo Fedorov de dirigeant efficace et moderne.

"Nous voyons des résultats, nous constatons des progrès évidents dans notre lutte pour la liberté."

Pavlo Yelizarov, commandant en second de l’armée de l’air ukrainienne et figure de proue de la guerre des drones, a annoncé jeudi sa démission en réaction au limogeage de Mykhailo Fedorov, qualifiant cette décision de "grand mal" pour la défense de l’Ukraine.

"Dans les moments difficiles, Zelensky se comporte comme un héros", a écrit jeudi Vitalii Sych, rédacteur en chef du média ukrainien NV. "Mais il ne faut pas oublier que ces moments difficiles sont souvent le résultat de ses décisions idiotes."

(Reportage Anna Pruchnicka, Olena Harmash, Max Hunder, Dan Peleschuk, Yuliia Dysa, version française Sophie Louet et Etienne Breban)