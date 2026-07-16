Semiconducteurs: TSMC annonce un bénéfice net record au 2e trimestre

Le géant taïwanais TSMC, premier sous-traitant mondial de semiconducteurs, a publié jeudi un bénéfice net record au deuxième trimestre 2026, porté par la demande considérable de composants nécessaires à l'intelligence artificielle (IA).

( AFP / I-HWA CHENG )

Son bénéfice net d'avril à juin a atteint 706,6 milliards de nouveaux dollars de Taïwan (19,2 milliards d'euros), en hausse de 77,4% sur un an, battant les estimations des analystes qui tablaient sur 624,4 milliards de nouveaux dollars de Taïwan.

Ce résultat dépasse le précédent record établi au 1er trimestre à quelque 15 milliards d'euros.

Le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, utilisées dans de très nombreux secteurs, depuis les téléphones Apple jusqu'aux processeurs de Nvidia, est un des grands gagnants de la course effrénée à l'IA.

Gouvernements et géants de la tech ne cessent d'investir d'importantes sommes dans des data centres (centres de données) permettant de faire fonctionner chatbots, générateurs d'images ou encore agents IA. A tel point que cela a provoqué des ruptures de stock de puces et poussé leurs prix à la hausse.