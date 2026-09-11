Ukraine-Huit blessés après des frappes russes contre Kyiv, deux morts côté russe

(Actualisé avec frappes en Russie)

Au moins deux personnes ont été tuées par des attaques de drones ukrainiennes dans l'oblast russe de Toula alors que des frappes russes ont fait huit blessés et provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel de neuf étages vendredi à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont dit les autorités municipales sur Telegram.

L'Ukraine a intensifié pendant l'été ses attaques visant le territoire russe dans l'espoir de pousser Moscou à négocier la paix. Au lieu de cela, la Russie a amplifié ses attaques aériennes sur Kyiv et d'autres villes ukrainiennes, ce qui fait craindre dans les deux pays une escalade du conflit.

Après une brève halte de ses frappes lors du déplacement des émissaires américains venus négocier une fin du conflit à Moscou et Kyiv le week-end dernier, les forces russes ont repris cette semaine leurs attaques aériennes quasi-quotidiennes.

Moscou comme Kyiv nie cibler des civils dans leurs frappes.

Des images de Reuters montraient des soldats en train d'essayer d'éteindre un incendie dans un immeuble résidentiel de Kyiv, où plusieurs fenêtres avaient été soufflées.

En Russie, Dmitri ​Milyayev, gouverneur de l'oblast de Toula, a rapporté la mort de deux personnes dans des attaques de drones nocturnes qui ont également fait trois blessés.

Des drones ukrainiens ont endommagé des infrastructures civiles dans la ville de Saratov, a dit le gouverneur de la région sur Telegram, précisant qu'aucune victime n'avait été signalée.

L'entreprise d'e-commerce russe Ozon a dit qu'une attaque de drone ukrainienne avait provoqué un incendie sur son site de Saratov.

A Volgograd, au sud de Saratov, deux personnes ont été blessées dans une attaque de missile ayant visé un immeuble résidentiel, ont dit les autorités locales.

(Gleb Garanich à Kyiv et Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu)