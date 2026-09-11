Ukraine-Huit blessés après des frappes russes contre Kyiv

(Actualisé avec détails)

Des frappes russes ont fait huit blessés provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel de neuf étages vendredi à Kyiv, la capitale de l'Ukraine, ont dit les autorités municipales sur Telegram.

Des images de Reuters montraient des soldats en train d'essayer d'éteindre un incendie dans un immeuble résidentiel de Kyiv, où plusieurs fenêtres avaient été soufflées.

En Russie, des drones ukrainiens ont endommagé des infrastructures civiles dans la ville de Saratov, a dit le gouverneur de la région sur Telegram, précisant qu'aucune victime n'avait été signalée.

L'entreprise russe Ozon a dit qu'une attaque de drone ukrainienne avait provoqué un incendie sur son site de Saratov.

A Volgograd, au sud de Saratov, deux personnes ont été blessées dans une attaque de missile ayant visé un immeuble résidentiel, ont dit les autorités locales.

(Gleb Garanich à Kyiv et Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)