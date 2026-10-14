Ukraine-Frappes russes contre Kyiv, un mort

(Actualisé avec bilan, détails)

Des frappes russes ont visé Kyiv, faisant un mort et endommageant des installations énergétiques, a déclaré mercredi le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko.

L'attaque de missiles balistiques se poursuivait.

Cette nouvelle frappe, lors de laquelle une personne a également été blessée, intervient après que des attaques russes ont visé des infrastructures énergétiques en Ukraine.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)