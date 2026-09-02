Ukraine-Frappes de drones russes sur Kyiv pour le septième jour consécutif

(Actualisé avec détails, frappes ukrainiennes à Belgorod)

Des drones russes ont frappé pour le septième jour consécutif le centre-ville de Kyiv mercredi matin, blessant neuf personnes et endommageant des bâtiments résidentiels et universitaires.

La campagne aérienne contre la capitale ukrainienne et sa région environnante a tué des dizaines de civils et perturbé la logistique, la défense ukrainienne peinant à repousser les drones à réaction qui ont déferlé par vagues successives.

Les attaques de mercredi ont visé une université du centre-ville de Kyiv à un moment où les étudiants s'y trouvaient, forçant 160 d'entre eux à trouver un abri, a rapporté le président ukrainien Volodimir Zelensky.

En plus de ces frappes sur sa capitale, l'Ukraine, qui souffre d'une pénurie de systèmes américains intercepteurs de missiles, se prépare à une nouvelle salve de frappes russes sur son infrastructure énergétique.

Plus tôt mercredi, la Russie a pris pour cible des installations électriques dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, à l'aide de drones et missiles, provoquant des coupures de courant pour plus de 350.000 foyers, selon les autorités ukrainiennes.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé la veille ses troupes à se préparer à une nouvelle campagne de frappes "massives".

Dans la ville du sud de l'Ukraine de Dnipro, deux personnes ont été tuées dans des frappes russes qui ont également fait huit blessés, selon le gouverneur régional.

Par ailleurs, les autorités locales de la région russe de Belgorod ont fait état de frappes de drones ukrainiennes qui ont fait un mort et blessé deux autres personnes, une mère et sa fille de six ans.

(Bureau de Kyiv, version française Benoit Van Overstraeten et Zhifan Liu)