Ukraine-Frappe de drone russe sur un marché à Nikopol, 5 morts - procureur

Cinq personnes ont été tuées et 19 autres blessées samedi par une frappe de drone russe sur un marché dans la ville ukrainienne de Nikopol, située sur la ligne de front, annonce le bureau du procureur général d'Ukraine, parlant d'un "nouveau crime de guerre commis par la Fédération de Russie".

Située sur le Dniepr dans le sud de l'Ukraine, Nikopol, qui fait face à des territoires occupés par la Russie à quelques kilomètres sur l'autre rive, est régulièrement la cible de bombardements.

(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)